أستاذ مناعة: أصحاب فصيلة الدم «o» أقل عرضة للإصابة بكورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، إن فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد تقل لحد كبير مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك توصيات عالمية بضرورة ارتداء الكمامة خارج المنزل لمنع إنتشار كورونا، موضحا أن أصحاب فضيلة الدم "o" أقل عرضة للإصابة.ولفت الدكتور أشرف عقبة إلى أن بعض الحالات التى لا تظهر عليها أعراض الإصابة بكورونا لا يعنى أن مناعتها قوية.