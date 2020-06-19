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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدريب ملاحظي لجان الثانوية على اكتشاف الغش

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:16 م
اكتشاف أدوات الغش
اكتشاف أدوات الغش
نورهان عبدالرحمن
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ساعات قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، وقبل ٢٤ ساعة من بدء امتحان اللغة العربية، المقرر أن يخوضه ٦٥٣ ألف طالب موزعين في ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، يقوم رؤساء لجان سير الامتحانات والمراقبون الأوائل بعقد اجتماعات وعرض فيديوهات قصيرة، مع الملاحظين الأوائل لتحديد المهام لكل عضو.

ويركز الاجتماع على تحديد شكل أجهزة الغش الإلكتروني الشائع استخدامها، وما تم ضبطه خلال الأعوام الماضية، بالإضافة لتحذير الجميع من تطبيق قانون الغش على أي متراخٍ في عمله أثناء سير الامتحانات، ومعرفة كيفية التفاعل مع مثيري الشغب والطلاب الغشاشين داخل اللجان، وكيفية اكتشافهم.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق صباح الأحد، حيث يؤدي ما يقرب من ٦٥٣ ألف طالب وطالبة أول اختباراتهم بمادة اللغة العربية.

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