تيام قمر: تركت كلية الهندسة من أجل التمثيل

قال الفنان الشاب تيام قمر، نجل الفنان مصطفى قمر، إنه حبه للفن بدأ منذ طفولته وبعدما شارك والده في فيلمي «بحبك وأنا كمان وقلب جرئ».وأضاف «تيام» خلال لقائه في برنامج «بيت ريا وسكينة» مع انتصار، وبدرية طلبة، والمذاع عبر فضائية «النهار» أنه بعد ذلك شارك في عدد من مسرحيات المدرسة وعند التحاقه بالجامعة دخل كلية الهندسة ولكنه لم يكمل بها واقنع والديه بعدم إكماله الهندسة وأن ينتقل لدراسة المجال الذي يحبه وهو التمثيل، ووافق والداه على ذلك.وأكد أنه تلقى العديد من ورش التمثيل والتي ساعدته كثيرًا، ورغم صوته وحبه للغناء إلا أنه يفضل التمثيل ويؤخر مرحلة الغناء لوقت آخر، وذلك على خلاف شقيقه والذي يجيد العزف على الجيتار.