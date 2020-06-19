حاول فض مشاجرة.. التصريح بدفن جثة قتيل في أوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة عامل قتل على يد 3 من جيرانه، أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بينهم وبين آخرين في أوسيم.وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التي أودت بحياته وصرحت بدفن الجثة.تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، بإجراء التحريات تبين أن عاملا وأشقاءه، اعتدوا على جارهم المجنى عليه "عامل" وأصابوه بعصا خشبية، مما أسفر عن مصرعه، بسبب تدخله لفض مشاجرة بينهم وبين آخرين.وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.