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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس 27 يونيو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:00 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس - ماريان رسمى
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؛ السبت 27 يونيو الجاري اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس؛ بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت مصادر كنسية لـ"الدستور"؛ إن اللجنة الدائمة برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ تناقش الإجراءات الاحترازية وأبرز السيناريوهات عند إعادة فتح الكنائس مرة أخرى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت المصادر الكنسية أن أبرز السيناريوهات أمام اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هى زيادة عدد القداسات اليومية في الكنيسة الواحدة والذي يتيح توزيع المصلين بها.

وأوضحت المصادر أن ثانى السيناريوهات التى تناقشها اللجنة هى الحجز المسبق لحضور القداسات الإلهية لا سيما أن إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، داخل مصر أطلقت العديد من استمارات العضوية للكنيسة لتنظيم حضور القداسات مع بدء فتح أبواب الكنائس؛ إضافة إلى ضرورة التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا؛ خلال حضور القداس الإلهي إضافة إلى إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداسات الإلهية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الدائمة خلال اجتماعها تناقش عودة الخدمات الكنسية مثل خدمات مدارس الأحد وسبل عودتها مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق استمارات عضوية الكنائس استعدادًا لفتحها وتنظيم حضور القداسات الإلهية بها.

وأعلنت كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر إطلاق استمارات عضوية الكنائس لتنظيم حضور القداسات بها.

وتتضمن استمارات العضوية التي أطلقتها الكنيسة إدخال البيانات الشخصية للأسرة بالكامل من حيث الأب والأم والأطفال؛ والمنطقة التابع بها؛ مع تسجيل رقم القومي وأب الاعتراف.

وحددت استمارات العضوية الكنسية أنه يتم تسجيل يوم واحد لحضور القداس الإلهي وفي حالة الاعتذار ضرورة الإبلاغ لإتاحة فرصة حضور القداس الإلهي لأسرة أخرى، مضيفا أنه في حالة فتح الكنائس سيتم الإبلاغ عبر الرسائل؛ إضافة إلى الخضوع لإجراء التأمين خلال حضور صلاة القداس الإلهي؛ وإحضار أدوات التعقيم وعند التناول من الأسرار المقدسة يتم خروج الشخص بمسافة مترين عن الشخص الآخر؛ على أن يتم حضور قداس واحد في الشهر خلال الفترة الأولى من فتح الكنائس.

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