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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

150 ألف إصابة في يوم.. الصحة العالمية تحذر: كورونا يتفشى سريعا جدًا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:23 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
منار أحمد
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع.

وحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أنه بعد مخاوف في بلدان عدة تراجعت لديها وتيرة إصابات فيروس كورونا ثم ارتفعت مجددا، حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية محتملة من الوباء، وحددت موعدها المرجح.

وحسب تصريحات المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ، فإن الموجة الثانية من كورونا يحتمل أن تكون في فصل الخريف المقبل، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات العزل بشكل مدروس.

وقال كلوغ في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "رغم أن الموجة الثانية ليست حتمية، فإن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض".

وأضاف أنه "من الممكن" أن يكون لفصل الخريف تأثير سلبي على ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، بنفس الذورة التي تصل إليها حالات الإنفلونزا الموسمية عند نهاية العام.

وأوضح: "من المحتمل عند بدء فصل الخريف ومع انتشار الإنفلونزا الموسمية، أن يكون هناك تأثير موسمي على فيروس كورونا. لكننا لسنا متأكدين حتى الآن من أننا سنشهد موجة ثانية".

ونوه كلوغ إلى أن اتباع قواعد الإغلاق والإجراءات الوقائية في المجتمعات أسهمت بشكل حاسم في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف حيث يكون الناس أكثر ميلا للتجمعات.

ودعا المسئول الصحي البارز إلى دق "ناقوس الخطر"، حيث إن وباء "كوفيد 19" لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، مردفا: "لا تزال العديد من الدول تواجه زيادة في أعداد الإصابات، مثل مقدونيا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وإسرائيل".

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