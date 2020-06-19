مصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار في أسوان

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، دهسًا أسفل عجلات قطار بمحطة مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان.تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع ''ح. ح. م. أ" من عزبة السلخانة بمدينة كوم أمبو، إثر انزلاق قدمه أثناء استقلاله لقطار الركاب صباح اليوم، ما أدى إلى دهسه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث للمعاينة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.