رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسات أمريكية تعلن دعمها الموقف المصري في ملف سد النهضة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:05 م
سد النهضة
سد النهضة
هدير سند- أبوزيد علي
طباعة
تواصل واشنطن دعمها الموقف المصري في ملف سد النهضة، حيث أعلنت عدة مؤسسات أمريكية كبرى رفضها التعنت والمماطلة من قبل الجانب الإثيوبي.

وطالب مجلس الأمن القومي الأمريكي، إثيوبيا، بإظهار حسن النوايا، مضيفًا أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل عملية الملء.

وأكد المجلس، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير تويتر، إن "275 مليون شخص شرق إفريقيا تعتمد حياتهم على النيل"، مؤكدًا أنه يجب التوصل لاتفاق عادل قبل ملء سد النهضة.

كان البيت الأبيض أصدر بيانا قبل أيام من دعوة مجلس الأمن للقومي الأمريكي، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمصري عبدالفتاح السيسي، قال فيها إن الرئيسين ناقشا مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب كرر التزام الولايات المتحدة بتسهيل اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وفي وقت سابق، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي تتطلب الحفاظ على "الحوار البناء" وتفاهم وتعاون إثيوبيا مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه.

وأشار "مالباس" في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، مساء الخميس، إلى ضرورة أن تكون إثيوبيا وجيرانها محافظين على حوار بناء وتعاون بشأن مشاركة المياه، حتى يوافق البنك على تمويل سد النهضة.

وقال "مالباس" في تغريدته: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول متطلبات البنك الدولي للموافقة على تمويل سد النهضة".

وأضاف: "من المهم أن تحافظ إثيوبيا على الحوار مع جيرانها وتعاونها معهم في تشارك المياه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الدولي يشترط على إثيوبيا «الحوار البناء» لتمويل سد النهضة

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

مدبولى يكلف بوضع تصور لتحويل «تكافل وكرامة» إلى صندوق

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

«حياة صبري» من المقابر: أم كلثوم «طنّشتني» و«عبد الوهاب» نسي العشرة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

السجن المؤبد لقرد مدمن للكحول قتل شخصا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

للوقاية من كورونا.. كيف تشتري الكمامة المناسبة لك؟

مصاب بالحصبة قبل 100 عام يقود العلماء لأصول الفيروس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

دائرة الفنون العراقية تنعى التشكيلي صادق سميسم

إنتاج فليم وثائقي عن «موسوعة الدراما التلفزيونية» بكلية اللغة والإعلام

«إسلام القرآن أو إسلام الحديث» بالمعهد الفرنسي للآثار الأحد

صدور الطبعة الثانية من مجلة الأقلام عن «الثقافة العراقية»