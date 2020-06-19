النرويج: تحديات كورونا قد تؤدي لمزيد من التشدد

قالت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة، إنها تخشى أن تؤدي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا إلى مزيد من التشدد.وقال جهاز الأمن بالشرطة النرويجية (بي.إس.تي): "سيكون عدد متزايد من النرويجيين على الأرجح عرضة للتشدد نتيجة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية بعد جائحة كوفيد-19".وقالت الشرطة إن ذلك سيزيد من التهديدات القائمة بالفعل من جانب المتطرفين المعارضين للهجرة، وعانت النرويج، مثل دول أخرى كثيرة في العالم، من مشاكل اقتصادية واجتماعة بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.