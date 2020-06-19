روسيا: تدابير وقائية أثناء التحضير للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن وزارة الدفاع الروسية تتخذ جميع التدابير الوبائية اللازمة أثناء التحضير للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم، ردا على سؤال عما إذا كان "الكرملين" يتابع الإجراءات اللازمة بشأن العرض العسكري، "إن رصد كيفية التحضير للعرض العسكري ليس جزءًا من عملنا، ووزارة الدفاع الروسية تقوم بذلك وتتخذ جميع تدابير السلامة الوبائية اللازمة أثناء تنظيم العرض وإعداده وإقامته"، مضيفا أن وزارة الدفاع لا يجب أن تقدم تقريرا عن ذلك للكرملين.يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء الماضي أن الاستعدادات للعرض العسكري الرئيسي بمناسبة عيد النصر بموسكو تتم وفق الجدول الموضوع مع الالتزام بالإجراءات الوبائية.وكان الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق أن العرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية، والذي تأجل بسبب فيروس "كورونا" المستجد، سيقام 24 يونيو الجاري.