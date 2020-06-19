إجراءات وقائية.. استمرار العمل في مصنع «اتيكو» للأثاث (فيديو)

قال أحمد لاشين، مهندس تصميم داخلي وأثاث، بمصنع "أتيكو" للأثاث إن المصنع ملتزم بالكامل بالعمل وفقا للإجراءات الاحترازية، موضحا أن جميع العمال ملتزمون بارتداء الماسكات واستخدام المطهرات.وأضاف "لاشين" خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الماسكات والمطهرات يتم توزيعها على العمال فور دخولهم المصنع، وهناك إجراءات احترازية أخرى خاصة بنقل العمال من المصنع لمكان آخر.وأشار إسماعيل عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مصنع "إتيكو" للأثاث إلى أن المصنع يشهد التزاما بالإجراءات الدولة الاحترازية، موضحا أنه يتم تطهير المباني بصفة دورية، لافتا إلى أن هناك إجراءات مشددة متخذة من قبل الإدارة للعمال، أبرزهم قواعد البعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.واختتمت إيمان فراج، مهندسة التصميم والمشروعات إن المصنع يتوافر فيه صناعة الأثاث المكتبي والمنزلي، ويمتاز بتوريد منتجاته لجميع الفنادق الكبرى.