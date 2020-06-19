تحالف شركات السياحة: إعادة تشغيل المطاعم يسهم في تخفيف البطالة

قال أحمد البكري، رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، إنه لا بد من وجود إجراءات لفتح المطاعم والمقاهي والكافيهات في ضوء ضوابط صارمة وإجراءات احترازية قوية لمنع انتشار الأوبئة.وأضاف في تصريح لـ "الدستور" أن إعادة تشغيل المطاعم والكافيهات سيسهم في تخفيف حجم البطالة في البلاد الذي قد ارتفع عقب إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" إلى 5 ملايين عامل، منوها عن ضرورة حصول المطاعم والكافيهات على شهادة السلامة الصحية على غرار الفنادق والمنشآت السياحية لضمان عدم انتشار الوباء.وأشار إلى إمكانية التشغيل التدريجي للمطاعم والمحلات وإعادة ممارسة النشاط بشكل معتاد ثم التطرق للفتح الكامل، متوقعا عودة النشاط السياحي بصورة أفضل من السابق، نظرا لاتخاذ إجراءات وقائية عديدة لم يشهدها القطاع السياحي في السنوات الماضية.