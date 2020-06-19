«صباح البلد»: المواطن المصرى أصبح خبيرًا فى التعامل مع كورونا

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن المواطن المصري أصبح خبيرا في التعامل مع فيروس كورونا ويعلم الإجراءات الاحترازية المتبعة في التعامل مع المرض.وأضافت "لميس" خلال حديثها بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه إذا لا قدر الله أصاب الفيروس أي مواطن فهو يعرف جيدا ما يقوم به، سواء من خلال العزل المنزلي أو العلاج.وأشارت إلى أنه بسبب إدراك المواطن كيفية التعامل مع المرض أصبح هناك اطمئنان كبير إلى حد ما في أن المرض سوف يتراجع خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين أصيب بالمرض، ولكنه بفضل الإجراءات الجيدة التي اتخذتها الدولة المصرية نجحوا في الشفاء منه.وأكدت مقدمة برنامج "صباح البلد"، أن التوعية والإجراءات الوقائية هي من جعلت وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بعمل مسابقات للمواطنين من أجل زيادة الوعى لديهم.