«التعليم» تنفى وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا.وقال المركز- في بيان له قبل قليل- إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا، وأن طلبات الاعتذارات المقدمة من قبل المعلمين في معدلها الطبيعي كالأعوام السابقة، موضحةً أن أعداد المعلمين كافية تمامًا للإشراف على لجان الامتحانات والقيام بعملية تقدير ورصد الدرجات، مشددة على قبول اعتذار المعلمين وفقًا للضوابط والشروط القانونية المعتمدة.وقد تم استقبال اعتذارات المعلمين المنتدبين فى لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات للعام الدراسي الحالي 2019-2020 منذ 14 يونيو وحتى 16 يونيو، وذلك وفقًا لعدة شروط وضوابط، تتمثل في تقديم الاعتذارات لمقار المديريات التعليمية، فضلًا عن تقديم تقرير من قوميسيون طبي معتمد ومختوم من الجهات المختصة، كما يعد مرض المعلم أحد شروط قبول اعتذار المعلم، وكذلك يعتبر سفر الزوج أو وفاته أحد شروط قبول اعتذار المعلم، أو وجود طفل رضيع بالنسبة للمعلمات، أو عمل الزوج بمناطق نائية، أو رعاية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حالة ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moe.gov.eg).‏