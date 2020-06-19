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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة توزيع أدوية علاج كورونا على طلاب الثانوية قبل دخول الامتحانات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:18 ص
أدوية علاج كورونا
أدوية علاج كورونا
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات.

وقال المركز- في بيان له قبل قليل- إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوزيع أدوية البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات، موضحة أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب وإجراء الكشف عليهم وتعقيمهم من خلال بوابات التعقيم الإلكترونية قبل دخولهم لجان الامتحانات، بالإضافة إلى توفير طاقم طبي، وسيارة إسعاف في كل مدرسة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية خلال فترة الامتحانات.

أضاف أنه قد تم وضع عدد من القواعد والضوابط الواجب اتباعها قبل دخول لجان امتحان الثانوية العامة، والتي تتمثل في الحضور مبكرًا إلى لجنة الامتحان استعدادًا لدخول اللجنة من الثامنة صباحًا، وعدم اصطحاب أولياء الأمور، مع الالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم عبر البوابة الإلكترونية داخل اللجنة، وعدم مصافحة الطلاب وبعضهم لمنع حدوث أي مشكلات صحية أو نقل أي أمراض، وكذلك الالتزام بمقر الجلوس داخل لجنة الامتحان وعدم التنقل بين المقاعد، هذا بجانب الحرص على وجود تباعد بين الطلاب خلال الاصطفاف لدخول اللجنة وأثناء التعقيم.

وتشمل الضوابط أيضًا عدم حيازة أي وسائل تساعد على الغش لأنه سيتم الكشف عليها وتفتيش الطلاب لحظة دخولهم، وإذا شعر الطالب بأي مشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا يجب إبلاغ الملاحظ فورًا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، فضلًا عن الابتعاد عن إثارة المشكلات داخل اللجنة، مع ضرورة الحصول على "بوكليت" المواد غير المضافة للمجموع في المواعيد المحددة لها يومي 21 يونيو و14 يوليو قبل خروج الطالب من لجنة الامتحان.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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