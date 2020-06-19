آخرهم photo lab.. تطبيقات صور شغلت اهتمامات المصريين

photo lab

Face app



فيس تون



B612



ميتو



Snapseed

اشتهر مؤخرًا عدد كبير من تطبيقات الهاتف الذكى، جاء آخرهم تطبيق photo lab الذى أصبح بين ليلة وضحاها "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، ببعض الصور ذات الطابع المختلف والمميز، من خلال استخدام رواد تلك المواقع تطبيقات حديثة لتغيير صورهم سواء بتعديلها أو جعلها أكبر فى العمر، أو حتى تغييرها بأشكال كرتونية مذهلة.ونستعرض فى السطور التالية، مجموعة تطبيقات صور شغلت اهتمام المصريين مؤخرًا.انتشر تطبيق "فوتو لاب" بين المستخدمين بشكل واسع مؤخرًا، حيث يتيح لهم تعديل صورهم بشكل يشبه صور الفوتوشوب، ويمتلك هذا التطبيق القدرة على تحويل الصور الشخصية إلى نسخ كارتونية، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي، ويعتبر من أنجح تطبيقات التعديل لسهولة وبساطة استخدامه.تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور Face app، حيث أقبل على استخدام التطبيق الحديث ملايين المستخدمين، على متجر جوجل بلاي، ومشاركة صورهم على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك، ويعمل التطبيق على تحويل الصور إلى أشخاص متقدمين فى العمر، ويظهر تجاعيد الوجه المستقبلية فى مراحل الشيخوخة.وهو تطبيق لتعديل الصور السيلفي، ويتم تحميله على متجر جوجل إصدار 2018، وهو من أكثر تطبيقات الصور شعبية على هواتف أندرويد، حيث يساعد المستخدم على تعديل الوجه فى أفضل صورة، ويستخدم التطبيق ملايين الأشخاص يوميا لتجميل الصور الشخصية.لايخلو هاتف من هذا التطبيق الذكى، حيث يقوم التطبيق بتعديل الصور الشخصية من بداية التصوير بالكاميرا، وتم إصداره على متجر جوجل 9 أكتوبر عام 2014، ويستخدمه الكثيرون لاحتوائه على أكثر من 1500 ملصق كارتوني، ويمكن تنزيله على هواتف آيفون وأندرويد مجانا.يزور هذا التطبيق ملايين المستخدمين يوميًا، ويتم تحميله عبر هواتف أندرويد ويتضمن خاصية لتعديل الصور، وتجميل ملامح الوجه، كما تم إصدر تطبيق آخر وهو "بكسلر" في متجر جوجل عام 2012، ويمتلك نفس خاصية تعديل الصور وتجميل الصور الشخصية ولكن بجودة أفضل.يعتبر تطبيق سناب سيد، من أشهر التطبيقات لتعديل الصور للأندرويد، حيث قام بتحميله أكثر من 100 مليون مستخدم عبر متجر جوجل بلاي، ويتضمن ميزات متعددة وتقنيات تعديل الصور ذو جودة عالية، مما جعل معظم مستخدمي أندرويد في كل دول العالم يقدمون على تحميله داخل هواتفهم الذكية.