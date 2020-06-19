رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

آخرهم photo lab.. تطبيقات صور شغلت اهتمامات المصريين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:01 ص
photo lab
photo lab
سارة ساويرس
طباعة
اشتهر مؤخرًا عدد كبير من تطبيقات الهاتف الذكى، جاء آخرهم تطبيق photo lab الذى أصبح بين ليلة وضحاها "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، ببعض الصور ذات الطابع المختلف والمميز، من خلال استخدام رواد تلك المواقع تطبيقات حديثة لتغيير صورهم سواء بتعديلها أو جعلها أكبر فى العمر، أو حتى تغييرها بأشكال كرتونية مذهلة.

ونستعرض فى السطور التالية، مجموعة تطبيقات صور شغلت اهتمام المصريين مؤخرًا.

photo lab

انتشر تطبيق "فوتو لاب" بين المستخدمين بشكل واسع مؤخرًا، حيث يتيح لهم تعديل صورهم بشكل يشبه صور الفوتوشوب، ويمتلك هذا التطبيق القدرة على تحويل الصور الشخصية إلى نسخ كارتونية، ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي، ويعتبر من أنجح تطبيقات التعديل لسهولة وبساطة استخدامه.

Face app
تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور Face app، حيث أقبل على استخدام التطبيق الحديث ملايين المستخدمين، على متجر جوجل بلاي، ومشاركة صورهم على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك، ويعمل التطبيق على تحويل الصور إلى أشخاص متقدمين فى العمر، ويظهر تجاعيد الوجه المستقبلية فى مراحل الشيخوخة.

فيس تون
وهو تطبيق لتعديل الصور السيلفي، ويتم تحميله على متجر جوجل إصدار 2018، وهو من أكثر تطبيقات الصور شعبية على هواتف أندرويد، حيث يساعد المستخدم على تعديل الوجه فى أفضل صورة، ويستخدم التطبيق ملايين الأشخاص يوميا لتجميل الصور الشخصية.

B612
لايخلو هاتف من هذا التطبيق الذكى، حيث يقوم التطبيق بتعديل الصور الشخصية من بداية التصوير بالكاميرا، وتم إصداره على متجر جوجل 9 أكتوبر عام 2014، ويستخدمه الكثيرون لاحتوائه على أكثر من 1500 ملصق كارتوني، ويمكن تنزيله على هواتف آيفون وأندرويد مجانا.

ميتو
يزور هذا التطبيق ملايين المستخدمين يوميًا، ويتم تحميله عبر هواتف أندرويد ويتضمن خاصية لتعديل الصور، وتجميل ملامح الوجه، كما تم إصدر تطبيق آخر وهو "بكسلر" في متجر جوجل عام 2012، ويمتلك نفس خاصية تعديل الصور وتجميل الصور الشخصية ولكن بجودة أفضل.

Snapseed

يعتبر تطبيق سناب سيد، من أشهر التطبيقات لتعديل الصور للأندرويد، حيث قام بتحميله أكثر من 100 مليون مستخدم عبر متجر جوجل بلاي، ويتضمن ميزات متعددة وتقنيات تعديل الصور ذو جودة عالية، مما جعل معظم مستخدمي أندرويد في كل دول العالم يقدمون على تحميله داخل هواتفهم الذكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

مسلسل ليه لأ 8 الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل