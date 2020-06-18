ترامب يهدد بقطع العلاقات كاملة مع الصين
الخميس 18/يونيو/2020 - 10:41 م
محمد عمرطباعة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بقطع العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ "بخيار سياسة فك ارتباط كامل بالصين".
وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إن بلاده تحتفظ بهذا الحق في ظل ظروف تفشي الفيروس وذلك في إشارة لوباء كورونا.
وسبق أن هدد ترامب بقطع العلاقات مع الصين، متهما إياها بالتورط في نشر فيروس كورونا "كوفيد 19"، بخلاف التسبب في تضرر الاقتصاد الأمريكي.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بخلاف وفاة أكثر من 110 آلاف جراء إصابتهم بالوباء. شاهد
وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، إن بلاده تحتفظ بهذا الحق في ظل ظروف تفشي الفيروس وذلك في إشارة لوباء كورونا.
وسبق أن هدد ترامب بقطع العلاقات مع الصين، متهما إياها بالتورط في نشر فيروس كورونا "كوفيد 19"، بخلاف التسبب في تضرر الاقتصاد الأمريكي.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بخلاف وفاة أكثر من 110 آلاف جراء إصابتهم بالوباء. شاهد