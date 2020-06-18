رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ستاندرد آند بورز يغلق على صعود طفيف وسط طفرة في إصابات كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:34 م
ستاندرد آند بورز
ستاندرد آند بورز
وكالات
طباعة
أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا ارتفاعا طفيفًا، الخميس، مع عكوف المستثمرين على تقييم زيادة جديدة في إصابات فيروس كورونا وإمكانية إعادة فرض الإغلاقات الشاملة، فضلًا عن بيانات تنبئ بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد لا يكون سريعا.

ولازمت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة نطاقاتها معظم فترات اليوم، وتقلبت بين المكاسب والخسائر، لكن ستاندرد اند بورز ختم الجلسة مرتفعا هو والمؤشر ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا.

وقال تشَك كارلسون، المدير التنفيذي لدى هورايزون إنفستمنت سرفيسز في هاموند بولاية إنديانا: "السوق تبحث عن باعثها الكبير التالي.. ثمة الكثير من البواعث في السوق التي يتعين على المستثمرين تقييمها وغربلتها وأخذها في الحسبان لاستقاء الاتجاه التالي."

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 39.92 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26079.69 نقطة، وصعد ستاندرد اند بورز 1.82 نقطة أو 0.06 بالمئة مسجلا 3115.31 نقطة، وتقد المؤشر ناسداك المجمع 32.52 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 9943 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلا كوميديا: «قلد محفظ القرأن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

نجم الساعة

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
ماجد حبته
الاستثمار فى البشر.. والبقر!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
مصر ومقاود النصر.. على بقايا ورثة الخلافة العثمانية
المزيد

الثقافة

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل

وزير الثقافة السعودي يطلق مبادرة لتطوير مكتبات المملكة