والدة أحد العائدين من ليبيا للسيسي: «ربنا ينصرك.. فرحت قلوبنا»

وجهت والدة أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد احتجازهم من جانب الميليشيات الإرهابية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي «فرح قلوبنا هطير من الفرحة».وأضافت: اللهم انصر الرئيس السيسي واحميه من الأعداء واحمي القيادة المصرية والجيش المصري، وأن يرزقهم راحة البال بعد إزالة الحزن من قلوب أسر المصريين العائدين من الخارج.