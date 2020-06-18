محمد علي رزق يكشف سبب موافقته على المشاركة في «ليالينا 80»

كشف الفنان محمد علي رزق، سبب موافقته على المشاركة في مسلسل "ليالينا 80"، قائلًا، إن العمل من إخراج أحمد صالح، وهو من المخرجين الذين يفضل التعامل معهم.وأضاف، خلال لقائه في برنامج "بيت ريا وسكينة"، مع الفنانتين انتصار وبدرية طلبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أحمد صالح شاركت معه في مسلسل "أيوب"، وله فضل علي، حيث إنه أول من أخرجني من أدوار الكوميدي للجد وقدمني في "أيوب، وأبوجبل"، وعرض علي دوري في "ليالينا"، ووافقت قبل قراءة الورق وعند قراءتي له وجدت الشخصية مختلفة عني تمامًا، خاصة أنها في الثمانينات وكنت أتمناه ولذا وافقت عليه دون أي شي، وكان الدور بمثابة تحد لي، وذاكرته مع والدي ووالدتي وصور قديمة لأتقن الدور.