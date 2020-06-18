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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا تكبد أمريكا 17 مليار دولار من ضرائب الفنادق

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:55 م
كورونا
كورونا
وكالات
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توقع تقرير اقتصادي أن يؤدي انهيار الطلب على خدمات الفنادق والسياحة في الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى انخفاض حصيلة ضرائب المحليات والولايات الأمريكية ذات الصلة بالقطاع الفندقي بمقدار 16.8 مليار دولار.

وحسب تقديرات اتحاد الفنادق والنزل الأمريكي، فإن ولاية كاليفورنيا ستكون الأشد تضررا من هذا التراجع، حيث من المتوقع أن تخسر نحو 1.9 مليار دولار من حصيلة الضرائب على الأنشطة المرتبطة بالفنادق.

وستفقد نيويورك 1.3 مليار دولار من هذه الحصيلة، وفلوريدا 1.3 مليار دولار، ونيفادا 1.1 مليار دولار، وتكساس 940 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قطاع الفنادق حقق حصيلة ضريبية لحكومات الولايات والمدن الأمريكية بلغت 40 مليار دولار في.2018

في الوقت نفسه فإن تقديرات مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية والتي تتضمن ضرائب الإقامة والمبيعات والألعاب والدخل، ولا تشمل الضرائب والرسوم العقارية- تشير إلى أن الحكومات المحلية ستفقد نحو 9 مليارات دولار من الضرائب العقارية التي تدفعها الفنادق بسبب الجائحة.

وقال شيب روجرز، رئيس الاتحاد: "لا نتوقع عودة الطلب على الفنادق إلى الذروة التي سجلها في 2019 قبل عدة سنوات".

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