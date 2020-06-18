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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إغلاق 3 أشهر.. مساجد مكة المكرمة تفتح أبوابها أمام المصلين الأحد

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:50 م
مساجد مكة المكرمة
مساجد مكة المكرمة
وكالات
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أعلنت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، أن مساجد مكة المكرمة ستباشر في فتح أبوابها، الأحد المقبل، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وهيأ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، جميع مساجد وجوامع المدينة، البالغ عددها تقريبا 1560 مسجدا، لاستقبال المصلين في صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في المساجد: "سجادة ذات الاستعمال الواحد، تطبيق التباعد بين كل صفين، ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها".

ولا يزال العمل متواصلًا على تنفيذ المبادرة التطوعية الاجتماعية في مساجد مكة المكرمة بمشاركة عدة جهات، لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف.

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