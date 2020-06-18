بوتين يبحث مع نظيرة الأذربيجاني مكافحة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا اليوم، مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والعلاقات الثنائية بين البلدين.وجاء في بيان للكرملين، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، جرى خلاله مناقشة قضايا تطوير العلاقات الثنائية، كما تم التطرق إلى الوضع المحيط بجائحة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة للسيطرة على العدوى.