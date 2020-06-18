«تنسيقية الأحزاب»: ندعم الدولة المصرية في الدفاع عن أمننا القومي

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادتها ومؤسساتها الوطنية لإنهاء أزمة احتجاز أبناء مصر من العمال في الجمهورية العربية الليبية، تلك الجهود التي أثمرت عن الحفاظ على حياة أبنائنا واستعادتهم إلى أرض الوطن آمنين.وثمنت التنسيقية توجه الدولة المصرية المستمر منذ ست سنوات بأن كرامة المصري أينما كان لا مساس بها، وهو ما يؤكد على قوة الدولة المصرية؛ درع وسيف أبنائها.كما أكدت التنسيقية على دعمها الكامل للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في الدفاع عن أمننا القومي، والحفاظ على حدودنا، وكشف مخططات الإرهاب والفوضى ومن يقف خلفها.