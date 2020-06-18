لا شبهة جنائية في حريق سطح مستشفى «الهلال» برمسيس

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام، حفظ التحقيقات في حريق نشب أعلى سطح مستشفى "الهلال" في شارع رمسيس لعدم وجود شبهة جنائية.وكشفت تحقيقات النيابةعن أنه تلقت غرفة النجدة إخطارا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.وتمكنت القوات من إخماد النيران التي اندلعت أعلى سطح المستشفى في كمية من الأوراق الأرشيفية التي كانت موجودة في مكان الحريق.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.