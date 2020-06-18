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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأرثوذكسية تحتفي بتذكار الشهيد إقلاديوس.. تعرف عليه

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:42 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتذكار استشهاد القديس إقلاديوس بن أبطلماوس أخي الملك نوماريوس.

ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: كان محبوبًا من جميع أهل إنطاكية لشجاعته ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين اتفق هذا القديس مع القديس بقطر بن رومانوس على الاستشهاد من أجل اسم المسيح.

وأضاف: استحضر الملك القديس إقلاديوس وعرض عليه عبادة الأوثان ووعده أن يجعله مكان أبيه، فلم يلتفت إلى وعوده فلم يجسر الملك على أن يمسه بأذى لمحبة الأنطاكيين له، فأشار عليه الوزير بإرساله إلى مصر ليقتل هناك.

وتابع: فأرسله مصحوبًا بكتاب إلى والي أنصنا وظل الاثنان بين أخذ ورد إلى أن اغتاظ أريانا من أجوبة القديس وطعنه بحربه فاسلم الروح ونال إكليل الشهادة، وأتى قوم من المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه ووضعوه مع جسد القديس بقطر.

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