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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا
تعافي أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:17 م
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تعافت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، وبناتها، من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
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