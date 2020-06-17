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محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعافي أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:17 م
جريدة الدستور
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تعافت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر، وبناتها، من فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".


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