رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب: تصريحات وزير العدل الإخواني هدفها تلميع الجماعة الإرهابية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:41 م
أحمد مكي وزير العدل
أحمد مكي وزير العدل
سناء إسماعيل
طباعة
علق الكاتب الصحفي علي السيد، على تصريحات المستشار أحمد مكي وزير العدل أثناء حكم جماعة الإخوان، والتي أطلقها مؤخرًا عبر قناة "الجزيرة" القطرية، مؤكدًا أن بها مغالطات وبعيدة عن الواقع والهدف منها هو تلميع الجماعة الإرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تصريحات مكي عن الرئيس المعزول محمد مرسي وأنه أصدر أوامر لمنع قتل المتظاهرين خاطئة، حيث إننا لدينا شواهد وأدلة كثيرة تثبت عكس ما قاله.

وتابع: "محمد مرسي طلب من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، منع المتظاهرين بالقوة من الوصول لمقرات الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، وعند رفض إبراهيم لذلك تم تهديده".

وأكد أن الإخوان كانوا يمارسون أسلوبهم في الترغيب والترهيب وكنا كلنا شهود على ذلك، متسائلًا: "هل يعقل أن يوافق المجلس الأعلى للقضاء على الإعلان الدستوري الذي أسقط الدستور والاتفاقات والتي وردت فيه، ومنح السلطة التشريعية لمرسي؟".

ورد على مزاعم أن الإخوان لم يكن لها دور في حكم مصر، قائلا: "هذا شيء غريب فمكتب الإرشاد وخيرت الشاطر هم الذين كانوا يديرون مصر وقرارات الشاطر كانت تمشي على مرسي والدولة"، مؤكدًا أن الهدف من هذه التصريحات خلال الوقت الحالي هو محاولة لغسل السمعة والتلميع وتشويه الحقائق.

وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل في فترة حكم الإخوان، قال في مداخلة هاتفية له مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن محمد مرسي، رفض استخدام العنف في أحداث قصر الاتحادية 2012، وهو ما ثبت كذبه على أرض الواقع، حيث سقط متظاهرون بفعل عنف جماعة الإخوان واستعراض قوى اللجان بمنطقة مصر الجديدة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: فتح العيادات الخارجية لعلاج «الأمراض المزمنة» السبت

«داخلية الوفاق» تعلن ضبط المعتدين على المصريين بترهونة.. وتؤكد سلامة العمال

«من فات قديمه تاه».. حسين أبوحجاج داخل ورشة الكاوتش: «شغلانتى»

صحيفة بريطانية: شقيق «تميم» متهم بتعذيب 6 موظفين سابقين

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات

صحيفة بريطانية: شقيق «تميم» متهم بتعذيب 6 موظفين سابقين

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مواطنون يتجاهلون خطر كورونا بالتنزه على كورنيش النيل (صور)

«الدستور» تتجول داخل مصنع بوابات التعقيم (فيديو)

«لايف كوتش».. رحلة من الدبلوم لماجستير في الصحة النفسية (فيديو)

تركيا قد تتعرض لتسونامي مدمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

مواقع أبوظبي الثقافية تستعد لاستقبال الزوار في 24 يونيو

وزير الثقافة الفلسطيني يدين سعى الاحتلال لتشويه المشهد الإسلامي وعروبة القدس

مدير «الإيسيسكو»: الثقافة الرقمية هي الوجه الجديد للعمل المستقبلي