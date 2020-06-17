تجديد حبس صاحب شركة لحجب مستلزمات طبية في الساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته ١٥ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.