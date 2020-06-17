تجديد حبس صاحب شركة لحجب مستلزمات طبية في الساحل
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:42 م
حسام التمساحطباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 15 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته ١٥ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته ١٥ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتى" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.