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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تصدر نصف مليون اختبار فحص كورونا لـ30 دولة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:31 ص
فحص كورونا
فحص كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، أن بلادها منذ فبراير الماضي صدرت أكثر من 500 ألف نظام اختبار للكشف عن الفيروس التاجي إلى نحو 30 دولة، مشيرة إلى أن هذا العمل سيستمر مستقبلًا.

وقالت بوبوفا خلال اجتماع لرؤساء الأجهزة المسئولة عن ضمان الوضع الصحي والوبائي في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم: "لقد صدرت روسيا منذ شهر فبراير الماضي أكثر من نصف مليون نظام اختبار إلى حوالي ثلاثين بلدًا".

وأضافت أن هذه البلدان هي بلدان منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، وبلدان إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وأكدت أن عمليات التسليم مستمرة وستستمر في المستقبل.

يُذكر أن الأجهزة الحكومية لمنظمة شانغهاى للتعاون والمسئولين عن الوضع الصحي والوبائي يجتمعون اليوم في موسكو لمناقشة خطط مكافحة الأوبئة.

وتضم هذه المنظمة حاليًا ثماني دول أعضاء (أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والهند)، وأربعة دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على العضوية الكاملة (أفغانستان، وإيران، وبيلاروسيا، ومنغوليا)، وست دول "شركاء حوار" (أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال).

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