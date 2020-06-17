لليوم الـ23 على التوالي.. صفر إصابات بكورونا في تايلاند

أعلنت‭‭‭ ‬‬‬تايلاند، اليوم، عن عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي بدون أي حالة انتقال محلية للعدوى.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة فيروس كورونا، تاويسين ويسانويوتين، مناشدته المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات كي يظل سجل البلاد، والعالم أيضًا، بشأن معدل الإصابات بالفيروس مطمئنًا.وأضاف أن تايلاند سجلت في المجمل 58 حالة وفاة من بين حوالي 3 آلاف و135 مصابًا، تعافى منهم 2996 شخصًا.يذكر أن جميع حالات الإصابات التي سُجلت مؤخرًا جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.