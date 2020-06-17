النفط يهبط مع نمو المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض فيما تهدد موجة ثانية محتملة لجائحة فيروس كورونا بوقف تعافي الطلب.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.7% إلى 40.67 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يوازي 1.1 بالمائة إلى 37.95 دولار للبرميل.وزاد الخامان القياسيان أكثر من 3% يوم الثلاثاء بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو.لكن ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية أثار حالة من القلق بشأن فائض المعروض وضغط على أسعار النفط مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا ثمانية ملايين عالميا وتسجيل عدد من الولايات الأمريكية زيادة في حالات الإصابة.