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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-6-2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:22 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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يُقدم «الدستور» أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خاصة سعر الدينار الكويتي، ليوم الأربعاء 17-6-2020، حيث تباينت أسعار الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وسجل سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي للشراء 52.39 جنيه وللبيع 52.78 جنيه، مقابل تسجيله في البنك المركزي المصري للشراء 52.39 جنيه وللبيع 52.82 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-6-2020


وشهد الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 52.39 وللبيع 52.78، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.39 وللبيع 52.82، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.36 وللبيع 52.88، مقابل انخفاضه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.34 وللبيع 51.72، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 52.72 وللبيع 52.35، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 وللبيع 53.76، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.83 وللبيع 52.72.

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك استقرارًا في أسعار الشراء، ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 51.17 وللبيع 52.78، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 50.12 وللبيع 52.78، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.78، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.82، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.82.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 

الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم فسجل للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 4.39 وللبيع 4.42.

أسعار الدينار الأردني

انخفض سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 22.70 وللبيع 22.94، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 22.61 وللبيع 22.96، وفي بنك عودة سجل للشراء 22.59 وللبيع 22.92، وفي بنك مصر سجل للشراء 22.50 وللبيع 22.84، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 22.40 وللبيع 22.84.

اسعار الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري للشراء 41.86 وللبيع 42.20، وفي بنك مصر سجل للشراء 41.41 وللبيع 42.10، وفي بنك كريدي اجريكول سجل للشراء 41.51 وللبيع 42.21، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 41.63 وللبيع 42.26، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 40.88 وللبيع 42.10.

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