أسعار الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 17-6-2020

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

الدرهم الإماراتي



استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم فسجل للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 4.39 وللبيع 4.41، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 4.39 وللبيع 4.42.



أسعار الدينار الأردني



انخفض سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 22.70 وللبيع 22.94، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 22.61 وللبيع 22.96، وفي بنك عودة سجل للشراء 22.59 وللبيع 22.92، وفي بنك مصر سجل للشراء 22.50 وللبيع 22.84، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 22.40 وللبيع 22.84.



اسعار الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري للشراء 41.86 وللبيع 42.20، وفي بنك مصر سجل للشراء 41.41 وللبيع 42.10، وفي بنك كريدي اجريكول سجل للشراء 41.51 وللبيع 42.21، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 41.63 وللبيع 42.26، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 40.88 وللبيع 42.10.



كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك استقرارًا في أسعار الشراء، ليسجل في بنك التنمية الصناعية للشراء 51.17 وللبيع 52.78، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 50.12 وللبيع 52.78، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.78، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.82، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 50.00 وللبيع 52.82.