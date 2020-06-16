«بومبيو»: رفض إيران تفتيش موقعين نوويين أمر مقلق ومرفوض

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن رفض إيران السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نوويين، عائق غير مسبوق ومقلق للغاية وغير مقبول.وقال بومبيو في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر"، مساء اليوم، إنه على المجتمع الدولي مطالبة إيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.يذكر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، دعا في وقت سابق اليوم، إلى ضرورة وجود موقف دولي موحد ضد تجاهل إيران لمطالب الوكالة الدولية بتفتيش المواقع المشبوهة.وأكد المجلس أن الولايات المتحدة تدعم دعوة المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، لإيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، داعيا العالم إلى الاتحاد لوقف استخفاف النظام الإيراني الصارخ بالمنظمة الدولية.وأتت هذه الدعوة بعد أن انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مرارًا لعدم السماح للمفتشين بالوصول إلى موقعين مشبوهين.