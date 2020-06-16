مستشار وزيرة الصحة يكشف لـ«الدستور» حقيقة نقله إلى مستشفى

نفى الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعاية العاجلة والحرجة، نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته خلال العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأكد وديع لـ«الدستور» أنه بصحة جيدة وفترة عزله قاربت على الانتهاء، موضحًا أنه يعمل بشكل طبيعي من المنزل خلال فترة العزل ولا توجد لديه أي أعراض للإصابة بالفيروس.وكان الدكتور شريف قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام وأنه يخضع خلال الفترة الماضية للعزل الصحي، أوضح أنه ملتزم بجميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكول العلاجي.وكانت وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين الذين يشعرون بأعراض خفيفة لفيروس كورونا أن يعزلوا أنفسهم منزليًا لحين زوال الأعراض أما إذا تتفاقمت فيتوجهون لأقرب مستشفى.