«الإسعاف»: وفاة اثنين وإصابة 205 من طواقمنا بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" بين طاقم الإسعاف وصل إلى 205 حالات.وأشار رئيس هيئة الإسعاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات بين رجال هيئة الإسعاف بلغ حالتين فقط لسائقين، متمنيًا الشفاء لكل المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".