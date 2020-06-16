36 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلن مصدر طبي في صحة النجف العراقية تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.وأوضح المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس.وفي السياق ذاته، أعلنت دائرة صحة محافظة واسط عن تسجيل 25 حالة شفاء لمصابين بكورونا وتم علاجها في المراكز التخصصية بالمحافظة، مشيرة إلى أن 5 حالات وفاة بالفيروس سجلت في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية.