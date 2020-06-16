«التضامن»: 240 مليار جنيه قيمة المعاشات فى 2020- 2021

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 10 ملايين مستفيد، فيما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الحالي، 2020- 2021 إلى 240 مليار جنيه.وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمسة الصحاف المعاشات، أن قيمة الحد الأدنى للمعاش في 30- 6- 2020 ستصل إلى 900 جنيه.وعن قيمة المعاشات المنصرفة فى 2013- 2014 أشارت القباج إلى أنها بلغت 86.5 مليار جنيه لـ8.693 مستفيد، وفى عام 2014- 2015 بلغت حجم المنصرف 103.1 مليار جنيه لـ8.820 مستفيد، وفى 2015- 2016 بلغ المنصرف 116.8 مليار جنيه لـ9.164 مستفيد، أما فى عام 2016- 2017 بلغ حجم المنصرف 132.8 مليار جنيه لـ9.400 مستفيد.وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة فى 2017- 2018 بلغت 153.6 مليار جنيه لـ9.500 مستفيد، وبلغ حجم المنصرف فى 2018- 2019 حوالي 175.8 مليار جنيه لـ9.600 مستفيد.