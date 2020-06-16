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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 240 مليار جنيه قيمة المعاشات فى 2020- 2021

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:14 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يصل إلى 10 ملايين مستفيد، فيما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالي الحالي، 2020- 2021 إلى 240 مليار جنيه.

وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة لإعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمسة الصحاف المعاشات، أن قيمة الحد الأدنى للمعاش في 30- 6- 2020 ستصل إلى 900 جنيه.

وعن قيمة المعاشات المنصرفة فى 2013- 2014 أشارت القباج إلى أنها بلغت 86.5 مليار جنيه لـ8.693 مستفيد، وفى عام 2014- 2015 بلغت حجم المنصرف 103.1 مليار جنيه لـ8.820 مستفيد، وفى 2015- 2016 بلغ المنصرف 116.8 مليار جنيه لـ9.164 مستفيد، أما فى عام 2016- 2017 بلغ حجم المنصرف 132.8 مليار جنيه لـ9.400 مستفيد.

وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة فى 2017- 2018 بلغت 153.6 مليار جنيه لـ9.500 مستفيد، وبلغ حجم المنصرف فى 2018- 2019 حوالي 175.8 مليار جنيه لـ9.600 مستفيد.
«التضامن»: 240 مليار جنيه قيمة المعاشات فى 2020- 2021
«التضامن»: 240 مليار جنيه قيمة المعاشات فى 2020- 2021

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