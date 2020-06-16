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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الآبو» توافق على مقترح مصر للنهوض بصناعة البترول في إفريقيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:04 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في المؤتمر الوزاري الـ38 لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (الآبو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور وزراء البترول والطاقة من 15 دولة إفريقية من الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددها 18 دولة لبحث المستجدات التي تواجهها صناعة البترول العالمية، وتأثيرها على صناعة البترول الإفريقية في ظل تفشى فيروس كورونا، والتأثير السلبى على استقرار سوق البترول العالمى، وبحث الآليات والسبل التي من شأنها مواجهة هذه التحديات.
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
وأكد الملا أهمية التنسيق والتعاون مع مجموعة أوبك + التي يشارك فيها عدد من الدول الإفريقية المنتجة للبترول من أجل عودة التوازن لأسعار البترول العالمية.

وأشار إلى أن صناعة البترول والغاز أحد أهم دعائم الاقتصاديات الإفريقية لما تمثله من إسهامات في تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها، مؤكدًا اهتمام مصر الكبير بالتعاون والتكاتف مع دول القارة، ووضع جميع خبراتها التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة في مجال صناعة البترول لتحقيق المصالح المشتركة بين دول المنظمة.

وشهد المؤتمر موافقة المجلس الوزاري على الاقتراح المصري الذي تناوله الملا في كلمته بإنشاء فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لزيادة التعاون بين الدول الأعضاء والنهوض بصناعة البترول الإفريقية بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة بعدد من الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
كما وافق المجلس الوزاري على اختيار مصر لقيادة الشراكة بين مؤسسة الاستثمارات البترولية الإفريقية (أيكورب) والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وبنك تنمية الصادرات الإفريقى.

وأضاف الوزير أن البيان الختامي للمؤتمر وافق على إنشاء مقر دائم للمنظمة في برازافيل بجمهورية الكونغو، وإعداد دراسة تفصيلية من قبل 5 من الدول الأعضاء بالمنظمة حول مستقبل البترول والغاز في إفريقيا في ضوء أزمة فيروس كورونا وتوصيات مؤتمر باريس للمناخ وإصدار توصيات عملية قابلة للتطبيق.
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

ولفت إلى أنه تمت مناقشة التأثير السلبي لزيادة عمليات تهريب الزيت الخام والمنتجات البترولية على المواطن والبيئة الليبية وإدانة هذه الأفعال وتوجيه الدعوة للمجتمع الدولى لاتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن.

وأوضح الملا أن مصر عضو مؤسس في المنظمة الإفريقية منذ إنشائها في عام 1987 ولها دور مهم في الحفاظ على استمرار مسيرة المنظمة وفي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وهو ما يعد من أهم دعائم العمل الإفريقى المشترك.

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