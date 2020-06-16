ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل التعاملات

صعد المؤشر العام لبورصة قطر لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- مدعومًا بارتفاع جماعي للقطاعات.وسجل المؤشر العام ارتفاعًا بلغت نسبته 0.60%، رابحًا نحو 55.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 9189.14 نقطة.وبلغت قيمة التداولات ببورصة قطر بالمستهل نحو 52.19 مليون ريال، من خلال التعامل على نحو 47.47 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1.27 ألف صفقة.وجاءت الصناعة على رأس القطاعات المرتفعة بـ1.29%، لنمو 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها المستثمرين بـ3.63%.وصعد قطاع البنوك والخدمات المالية 0.39%، لصعود عدة أسهم تقدمها الإجارة متصدر القائمة الخضراء بـ4.31%، وتجاهل القطاع تصدر سهم المصرف التراجعات بـ0.31%.وتقدم سهم مزايا المرتفع 3.70% نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 11.85 مليون سهم، وسيولة بقيمة 9.31 مليون ريال.