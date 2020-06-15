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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«جابر الخواطر».. 3 مواقف إنسانية للسيسي في أقل من أسبوع

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:26 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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مواقف إنسانية كثيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت المصريين يلقّبونه بـ"جابر الخواطر" و"داعم الغلابة"، فطوال الوقت تُظهر مواقف الرئيس، لتؤكد دعمه للشعب المصري، خاصة المواطنين البسطاء، وذلك على مدار 6 سنوات من حكم الرئيس كانت مليئة بالمواقف الإنسانية البارزة التي تركت أثرًا في نفوس المصريين بمختلف طبقاتهم، وحصلت على إعجاب الملايين الذين رأوا أنها لم تحدث في مصر منذ سنوات.

"مساعدة شاب تعرض لحادث سير"

كان آخرها ما حدث اليوم أثناء رؤيته لشاب تعرض لحادثة سير حيث توقف للاطمئنان عليه ووجه بإحضار طبيب له كي يساعده، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الذين أبدوا إعجباهم بموقف الرئيس الإنساني، كما تصدر السيسي تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بعد هذا الموقف، في ظل الإشادات الكثيرة بموقفه الإنساني.

"حديثه مع سيدات حي الأسمرات"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيدات من حي الأسمرات، أثناء مروره في جولة مفاجئة له داخل الحي، حيث تحدث مع سيدات يسكنن هناك للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، لترد عليه إحدى السيدات بأنها تثق به كثيرًا وفي قيادته الحكيمة، قائلة له: "كان نفسنا نعزمك على كوباية شاي بالنعناع يا ريس"، ليرد الرئيس: "ده شيء يشرّفني"، وحصل الفيديو على إعجاب الملايين نظرًا لبساطة الحوار الذي دار بين الرئيس وسيدات مصر، وسعادة السيدات اللاتي ظهرن في حي الأسمرات وتحدثن مع الرئيس.

"استجابة الرئيس لعم صبحي"

انتشر فيديو مؤثر لرجل كبير في السن يُدعى عم صبحي، يجر عربة كبيرة ليكسب منها مصدر رزقه، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي له ووفر له عربة ليعمل عليها، ووعده بتجهيز حفيدته، كما وعده بإرساله للحج حين تفتح السعودية البلاد، وعلى الفور أصبح عم صبحي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، كما وجه أهالي الغورية الشكر للرئيس على موقفه تجاه عم صبحي ومساعدته له،حيث جاءت الاستجابة بعد ساعات من انتشار الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات.

هذه المواقف الثلاثة حدثت في أقل من أسبوع، إلا أنها تركت أثرًا كبيرًا في نفوس المصريين الذين شاركوا هذه المواقف على وسائل التواصل الاجتماعي.

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