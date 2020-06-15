الكنيسة تحتفل بعشية عيد القديس أبي سيفين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعشية تذكار رفات القديس مرقوريوس أبي السيفين إلى كنيسته في مصر القديمة، وذلك في عهد رئاسة البابا يوأنس الرابع والتسعين من باباوات الإسكندرية.ويقتصر دير أبي سيفين للراهبات احتفالاته على الصلوات بمشاركة راهبات الدير، نظرًا لامتناع الأديرة عن استقبال أي زوار للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر، وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة؛ لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.