تسجيل 4 آلاف إصابة بكورونا في الكونغو الديمقراطية

ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكونغو الديمقراطية إلى 4 آلاف و837 حالةً، بينما بلغ عدد حالات الشفاء، وفق بيان لوزارة الصحة الكونغولية، اليوم، 613 حالةً، مقابل 112 حالة وفاة.وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد للمرة الرابعة على التوالي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.