أمريكا تطالب بإشراك الأمازيغ والتبو والطوارق بالحوار السياسى الليبى

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، دعمها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكونات الشعب الليبي، مطالبة بإشراك جميع المكونات العرقية في هذا الحوار.وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند التقى يوم 12 يونيو عبر دوائر الفيديو المغلقة بممثلين عن المجلس الأعلى للأمازيغ الذين أطلعوه على جهودهم المستمرة لتعزيز المساواة في الحقوق للأمازيغ في ليبيا.من جانبه أعرب نورلاند عن دعمه للأنشطة التي يقوم بها المجلس الأعلى للأمازيغ لتعزيز المشاركة المدنية والدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية وتحسين التحصيل التعليمي في ليبيا، بما في ذلك المبادرات التي قام بها المجلس بالشراكة مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2017.وشدد السفير الأمريكي على دعم بلاده للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتعزيز الحوار السياسي، مشددا على أنّ هذه الجهود لا يمكن أن تكون ناجحة وشرعية إلا بمشاركة مجدية من المجتمعات الأصلية والعرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ والتبو والطوارق الليبيون.