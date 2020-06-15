رواد «السوشيال ميديا»: «الإرهابية» لا تفوت فرصة للتشكيك بالدولة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على جماعة الإخوان الإرهابية التي تواصل بث أكاذيبها، ومخططاتها الهادفة لنشر الفوضى في أنحاء البلاد.وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تفوت فرصة لبث الأكاذيب والشائعات المغرضة بهدف نشر الفوضى فى المجتمع، فهي من بداية أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" لم تدخر جهدًا للتشكيك فى جهود الدولة ومؤسساتها والتدابير التي اتخذتها لحماية المواطنين والحد من انتشار العدوى وإجراءاتها لعلاج المصابين وتوفير الإمكانيات اللازمة بالمستشفيات.وتابع المهاجمون:" وجدت الجماعة الإرهابية ضالتها فى إثارة اللغط والجدل العقيم حول جهود الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة، فانطلقت منابر الجماعة ‏المضللة في إشاعة أخبار كاذبة حول امتناع المعلمين عن المشاركة في مراقبة لجان الإمتحانات لطلاب الثانوية العامة، وهو كذب وافتراء على المعلمين الشرفاء ‏الذين طالما اتسمت مواقفهم بالوطنية والفداء لمصر ‎وأهلها فهم الأمناء على شبابنا".وأضافوا:"لم يعد لدى الجماعة الارهابية وازع من ضمير أو شرف فلم يكترثوا بمصير أبنائنا الطلاب ومستقبلهم ساعين إلى إرباك العملية التعليمية، وتعطيل الامتحانات، وإثارة الشكوك فى قدرة الدولة ومؤسساتها، وأجهزتها الأمنية التى أعدت خطة متكاملة لإجراء وتأمين الامتحانات واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية الكفيلة بالحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين".