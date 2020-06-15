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الإثنين 15 يونيو 2020 الموافق 23 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول 174 يمنيًا عالقًا من مصر إلى مطار سيئون الدولي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:06 م
مطار سيئون الدولي
مطار سيئون الدولي
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أكد علي سعيد باكثير، مدير عام مطار سيئون الدولي، وصول 174 راكبًا من العالقين اليمنيين بمصر إلى مطار سيئون الدولي، اليوم الإثنين، عبر الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولي في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جميع الركاب خضعوا للفحص بجهاز (بي سي آر) قبل صعودهم الطائرة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الروتينية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، بموجب بروتوكول نقل العالقين الذي أقرته الحكومة من خلال القيام بتطهير الركاب والعفش التابع لهم بالمعقمات الخاصة.

وأشار " باكثير" إلى أنه تم توجيه الركاب إلى حافلات النقل، التي خصصت لنقلهم مباشرة من أرض المطار إلى محافظاتهم.

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