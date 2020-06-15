البرلمان يوافق مبدئيًّا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم، وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لا سيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ– فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.وطبقًا لنص القانون يشكل المجلس من 300 عضو، وهو ما يتوافق مع المادة (250 فقرة أولى) من الدستور، والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم– على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251 الفقرة الثانية) من الدستور.