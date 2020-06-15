جامعة الدول العربية تدين العملية العسكرية التركية شمال العراق

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، العملية العسكرية التركية في شمال العراق، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت مساء أمس الأحد، إطلاق عملية تحت اسم "مخلب النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".وشنت القوات التركية، ضربات جوية على جبال سنجار وقنديل بشمال العراق، كما طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، كما سمع دوي الانفجارات جراء الغارات بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين.