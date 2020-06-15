هبوط بورصة قطر ومؤشرها يخسر 50 نقطة

انخفض مؤشر بورصة قطر للأوراق المالية، اليوم الإثنين، 50 نقطة ليغلق عند مستوى 9134 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.55%.جاء ذلك وسط سيولة بلغت أكثر من 311 مليون ريال قطري، وتصدر سهم السينما الأكثر ارتفاعا 9.76 % ليغلق عند مستوى 2.80 ريال، بينما كان سهم البنك الأهلي الاكثر انخفاضا بنسبة 9.94 % ليغلق عند مستوي 2.88 ريال.