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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وزارة التربية والتعليم| رابط كارت تفاصيل الأداء للصف الأول والثاني الثانوي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:30 م
طارق شوقي
طارق شوقي
رغدة محمد
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عقب ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2020 ، أصدرت وزارة التربية والتعليم خدمة تعليمية جديدة – كارت تفاصيل الأداء - إلى طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثانوي حيث تعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الالكترونية والتصحيح الإلكتروني.

كارت تفاصيل الأداء لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2020

أتاحت وزارة التربية التعليم، بجانب كارت مؤشر الأداء، تقرير أداء مفصل للطالب يسمى كارت تفاصيل الأداء والذي يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو ٢٠٢٠، بما في ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة. وبذلك يستطيع الطالب تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد.

رابط الدخول على كارت الصف الأول والثاني الثانوي

اولا قم بالدخول على الرابط الرسمي لتحميل كروت تفاصيل الأداء من هنــــــــــــــا

قم باختيار الصف الخاص بك سواء الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي

قم بأدخال كود الطالب 2020

سيظهر مباشرة كارت تفاصيل الأداء للصف الأول الثانوي أو كارت تفاصيل الاداء للصف الثاني الثانوي

ما هو كارت تفاصيل الاداء

يهدف كارت تفاصيل الأداء إلى مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة، وتتمنى وزارة التربية والتعليم أن يكون هذا التقرير مفيدا للطلاب في رحلة التعلم إلى مستقبل مشرق بإذن الله.


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